È morto a Roma l’attore Lando Buzzanca

L’attore Lando Buzzanca, all’anagrafe Gerlando Buzzanca, si è spento oggi a Roma all’età di 87 anni. Era ricoverato presso la clinica Villa Speranza.

Nato a Palermo nel 1935 da una famiglia di attori, compì i suoi studi nella città natale e a diciassette anni si trasferì a Roma, dove rimase per gran parte della sua vita.

Protagonista della commedia all’italiana degli anni ’60 e ’70, fu in un primo periodo fortemente osteggiato dalla critica ottenendo però un grande successo di pubblico, a partire in particolare da Il merlo maschio del 1971 diretto da Pasquale Festa Campanile. Recitò con alcuni tra i più grandi attori italiani dell’epoca. Protagonista anche nel teatro e nella tv, rimase attivo fino agli anni 2000, con la serie Il restauratore e poi nel 2016 con la partecipazione a Ballando con le stelle.

L’ultima fase della sua vita è stata segnata da ricoveri e polemiche. Buzzanca era stato portato lo scorso anno in una Rsa dopo il ricovero di quaranta giorni al Santo Spirito che si era reso necessario in seguito a una caduta nell’aprile 2021. La compagna Francesca Della Valle e il medico Fulvio Tomaselli avevano quindi denunciato lo scorso novembre il declino dell’attore avvenuto nei mesi del ricovero in Rsa. Il figlio Massimiliano aveva quindi detto di voler denunciare entrambi “per tutelare il padre e la sua privacy”. L’8 novembre l’attore era stato poi trasferito al Policlinico Gemelli in seguito alla rottura di un femore, per poi essere portato nel centro di riabilitazione dove è morto.

Il cordoglio del sindaco Lagalla e dell’assessore Cannella

“Con la morte di Lando Buzzanca se ne va un pezzo di storia del cinema. Ha rappresentato Palermo nel mondo dello spettacolo, facendo ridere ed emozionare. È stato un attore versatile, sapendosi districare con maestria tra ruoli comici e drammatici, tra cinema e teatro. Ai suoi familiari rivolgo la vicinanza e il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale”. Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“La maschera di Lando Buzzanca ha portato in alto i valori della cultura palermitana. I suoi film hanno abbracciato il gradimento di una vasta platea di pubblico in Italia e ancora oggi alcune pellicole di cui è stato protagonista sono dei veri e propri cult. Ai suoi cari rivolgo tutto il mio cordoglio”. Così dichiara l’assessore alle Politiche culturali Giampiero Cannella.