Il primo attore afroamericano a ricevere l'Oscar

NEW YORK- È morto Louis Gossett Jr., il sergente Emil Foley in Ufficiale e Gentiluomo. Lo riferiscono i media americani citando la famiglia. Gossett aveva 87 anni ed si è spento a Santa Monica, in California. Non si conoscono le cause del decesso.

Gosset fu il primo afroamericano a ricevere l’Oscar per il suo ruolo da non protagonista nel film del 1983 con Richard Gere. Ha inoltre ricevuto un Emmy per la la sua interpretazione di Violino nella miniserie Radici (Roots, 1977).