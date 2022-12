Morto Nicola Bravo, fu l’anima di ‘Una Marina di Libri’

Il ricordo di Gaetano Savatteri

PALERMO – È morto Nicola Bravo, promotore e anima di ‘Una Marina di libri’. Bravo, 72 anni, era presidente del Centro commerciale naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo della rassegna che da 13 anni coinvolge scrittori, artisti, giornalisti e decine di editori.

Savatteri: “Era ostinazione e passione”

Il direttore artistico Gaetano Savatteri ricorda così Nicola Bravo: “È stato un organizzatore culturale appassionato e sanguigno. Ha dato vita al più grande evento sui libri e sull’editoria che si svolge a Palermo e in Sicilia. Sarà impossibile dimenticare la sua ostinazione, la sua passione per tutto ciò che veniva stampato”.

“Una Marina di libri – aveva detto Bravo presentando l’ultima edizione della manifestazione – è una macchina complessa che richiede impegno, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere con noi intellettuali di grande spessore ma soprattutto un pubblico che ci ha sempre sostenuto. All’interno del festival si respira un’aria familiare dove c’è spazio per tutti, adulti e bambini. Il libro è l’unico strumento che permette la conoscenza, la crescita e l’inclusione”.

I messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Nicola Bravo, sia da parte delle istituzioni che di amici o di cittadini e lettori che lo hanno conosciuto e apprezzato. Una marina di libri lo ricorda attraverso le parole di Ottavio Navarra e Antonio Sellerio, i due editori che lo hanno affiancato sin dall’inizio del percorso del Festival, cresciuto negli anni grazie alla presenza di scrittori e scrittrici sempre più prestigiosi e ad una offerta culturale ricca e variegata, tanto da diventare uno degli appuntamenti più importanti del Sud Italia, di Masha Sergio, membro della direzione artistica, e di Gaetano Savatteri, direttore artistico della rassegna negli ultimi due anni.

“Apprendo con grande dolore della scomparsa di Bravo.- afferma Sellerio – Lo ricorderò per l’entusiasmo e la determinazione che ha sempre profusi in Una marina di libri, credendoci sin dall’inizio. Il confronto con lui è sempre stato costruttivo e stimolante, ci mancherà molto”.

“La morte di Bravo ci addolora tutti. Abbiamo percorso un lungo tratto di strada insieme, e non dimenticheremo mai la sua energia, la passione, l’ostinazione, il grande amore per i libri.- dice Navarra – La città di Palermo perde un uomo che ha dedicato la sua vita alla diffusione della cultura e dell’arte. Noi perdiamo un compagno di viaggio e un amico, ma continueremo sui suoi passi e nel suo ricordo il percorso intrapreso insieme”. “

Difficilmente dimenticheremo la tenacia di Bravo, l’estro e l’ironia che metteva in ogni sua attività e in ogni confronto con i suoi interlocutori.- afferma Sergio – Il percorso fatto insieme alla segreteria organizzativa di “Una marina di libri”, a nome della quale esprimo il sentito cordoglio e questo ultimo saluto, è stato un percorso di crescita professionale, attraversato da difficoltà superate insieme e gioie condivise, per il quale lo ricorderemo con piena riconoscenza”.