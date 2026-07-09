Morto Piero Fagone, decano dei giornalisti siciliani

Lutto nel mondo della stampa (nella foto Piero Fagone e il figlio Virgilio)

PALERMO – Lutto nel giornalismo siciliano, è morto Piero Fagone, decano dei cronisti dell’Isola e papà del collega Virgilio. Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto il ruolo di cronista parlamentare del Giornale di Sicilia. Ma ha collaborato anche con la Rai Sicilia, con quotidiani nazionali come La Nazione, Il Giorno e l’Agi, l’agenzia della quale fu responsabile per la Sicilia per quasi trent’anni. Tra le sue esperienze professionali anche quella di addetto stampa della Presidenza dell’Ars.

Il suo impegno per la categoria lo porto a ricoprire il ruolo di presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia ma ha ricoperto anche diversi ruoli nell’Associazione Siciliana della Stampa. Nel 2025 era stato insignito del riconoscimento “Una vita per il giornalismo”, conferito dall’Assostampa Sicilia a chi ha dedicato oltre mezzo secolo alla professione. Attivo anche nel mondo dello sport, Piero Fagone è stato anche presidente regionale del Coni, dopo avere ricoperto incarichi dirigenziali nella Federazione Italiana Vela. Alla famiglia Fagone e al collega Virgilio le condoglianze della redazione di Livesicilia.