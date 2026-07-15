Il cordoglio per la scomparsa del maestro della scenografia.

PALERMO – Morto il noto scenografo Roberto Lo Sciuto. L’annuncio della sua scomparsa arriva dall’account social del Teatro Massimo di Palermo. “La Fondazione Teatro Massimo di Palermo esprime il più profondo e sentito cordoglio per la scomparsa di Roberto Lo Sciuto, storico collaboratore e Caporeparto Costruttori dei Laboratori scenografici del Teatro”, si legge su Facebook.

“Sensibilità artistica rara”

“Con la sua colta sensibilità artistica, la sua straordinaria maestria di scenografo e la sua dedizione, Roberto ha accompagnato per molti anni la vita del Teatro Massimo, curando progetti, allestimenti e pubblicazioni che hanno saputo raccontarne la bellezza e l’immaginario con uno sguardo unico e originale”, recita il post del Teatro Massimo.

“Di lui resteranno la grande generosità umana e il segno tangibile di una sensibilità artistica rara. Nel ricordarne l’estro generoso e l’instancabile amore per il teatro, il Presidente, il Sovrintendente, il Consiglio d’indirizzo e l’intera comunità del Teatro Massimo si uniscono al dolore dei familiari e dei tanti amici”, si legge ancora.

Nel corso della sua carriera, Roberto Lo Sciuto ha firmato numerosi allestimenti scenici teatrali ma anche cinematografici. Parallelamente riportò a nuova vita le teste dei pupi ricevute per caso da un vecchio torniere. Grazie alla sua creatività, le teste di legno – a cui dedicò una mostra – divennero pop e dadaiste.

Morto Roberto Lo Sciuto, il cordoglio

Tanti i ricordi di amici e conoscenti. “Apprendo con profondo dolore della morte del mio amico e compagno di scuola al Liceo Artistico di via Mosca a Palermo alla fine degli anni 60. Un ragazzo meraviglioso. Condoglianze alla famiglia”, il commento del cantautore palermitano Rino Martinez.

“È immenso il dolore che ho provato per l’improvvisa scomparsa di Roberto; è stato un amico con cui ho condiviso interessi per l’arte, la cultura, il teatro, l’associazionismo e la politica per oltre cinquant’anni. Ma per tutti è stato il generoso protagonista di tutto ciò senza mai voler apparire tale”, scrive Pietro.

“Lo ricordo per la sua straordinaria professionalità ed il suo modo di porgersi con grande educazione. Possa riposare in pace, la terra gli sia lieve”, gli fa eco Michele. “Un grande, amante delle traduzioni, creare scenografie per il Teatro, collezionista, impegnato nella politica e nel sociale, il caso ha scelto questa serata dove si celebra Santa Rosalia!!! Ci mancherai Roberto!”, scrive Anna.

I funerali

I funerali di Roberto Lo Sciuto si svolgeranno giovedì 16 luglio, alle 12:00, presso la chiesa di S. Pietro e Paolo in via Bentivegna, a Palermo.

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