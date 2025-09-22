Numerosi i messaggi di cordoglio, le parole del sindaco metropolitano Roberto Lagalla

PALERMO – Lutto nel Palermitano, è morto il sindaco di Aliminusa Michele Panzarella. Numerosi i messaggi di cordoglio, le parole del sindaco metropolitano Roberto Lagalla.

Michele Panzarella, la scomparsa e i messaggi

“Con immensa tristezza, purtroppo, dobbiamo annunciare la prematura scomparsa del nostro Sindaco Michele Panzarella – si legge sulla pagina facebook del Comune di Aliminusa -. Emozioni diverse in queste ore pervadono il nostro animo e si tramutano in un sentimento collettivo di dolore, tristezza, incredulità e impotenza”.

“Oggi Aliminusa – si legge ancora – ha perso uno dei suoi figli migliori, che ha servito, da sindaco, questa comunità con impegno smisurato e costante dedizione, nonostante la malattia, finché le forze glielo hanno permesso. Per Michele Panzarella, infatti, amministrare, non era altro che il modo migliore di servire il suo paese che tanto ha amato e a cui ha donato tutto sé stesso”.

Il comune di Aliminusa ricorda che il sindaco considerava la città “come una grande famiglia e proprio come un buon padre di famiglia la ha amministrata, con lungimiranza e competenza, abnegazione e dedizione assoluta, ascoltando quotidianamente le istanze dei cittadini, comprendendone le esigenze e i bisogni, cercando, per quanto possibile di porvi rimedio”.

Le parole di Lagalla

“Con profondo dolore – ha detto il sindaco metropolitano Roberto Lagalla – ho appreso la notizia della prematura scomparsa del sindaco di Aliminusa Michele Panzarella. A nome della Città Metropolitana di Palermo, esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia, all’amministrazione comunale e all’intera comunità di Aliminusa, colpita da questa perdita improvvisa e dolorosa. In questo momento di lutto, ci stringiamo con affetto a quanti lo hanno conosciuto, stimato e amato”.