Un grave lutto ha colpito La Maddalena

Luigi Nativi, content creator originario de La Maddalena, è morto improvvisamente a 18 anni, lasciando sgomenti amici, familiari e follower. Il giovane era conosciuto soprattutto su TikTok, dove il suo profilo contava oltre 34mila seguaci.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente sui social, tra messaggi di dolore, ricordi e tributi da parte di chi lo conosceva o lo seguiva.

Il dolore della content creator Alice Mordenti

A condividere per prima il dolore pubblicamente è stata la content creator Alice Mordenti, che ha dedicato all’amico e collega una storia su Instagram.

“Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capitare, ho perso un amico, un fratello, solo a sentire queste parole ho un nodo alla gola. Dentro di me ha causato un vuoto che cercherò di coprire con i nostri ricordi più belli”, ha scritto.

Il messaggio prosegue con parole molto personali che raccontano il legame tra i due: “Ti ricordo come una luce immensa, un ragazzo felice che nessuno può toccare. In questo momento ti sarei voluta stare accanto e soprattutto avrei voluto sapere come stavi. Sei sempre stato al mio fianco, fin da piccola quando sono arrivata nella tua isola mi hai fatto strada, mi hai insegnato tante cose”.

Luigi Nativi e Alice Mordenti (Foto Instagram)

Un’amicizia raccontata attraverso i ricordi

Alice Mordenti ha poi ricordato il rapporto che li univa da anni, descrivendolo come un legame profondo costruito nel tempo: “Mi hai sostenuta, hai creduto in me, eri sempre lì pronto a fare il tifo, come io per te contenta di tutti i tuoi traguardi della persona meravigliosa che eri, pronto ad aiutare e far star meglio le persone. Sorridi da lassù e ti prometto che dedicherò tutte le mie vittorie a te. Ti voglio un bene immenso piccolo mio riposa in pace”.

Luigi Nativi, il cordoglio del sindaco de La Maddalena

Al cordoglio si è unito anche il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai. “In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti – ha scritto su Facebook – Il pensiero di tutta l’amministrazione comunale va alla famiglia, ai suoi cari e agli amici che stanno vivendo un dolore immenso”.

L’appello al rispetto e al silenzio

Al momento le cause della morte non sono state rese note. “In questo momento serve rispetto, discrezione e silenzio – ha sottolineato il primo cittadino – Evitando ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano. La nostra comunità sa essere unita, stringiamoci, con rispetto e umanità, attorno a chi oggi sta soffrendo come tutti noi”.

