Il ricordo di un altro grande dei fornelli

MENFI (AGRIGENTO) – Lutto nel mondo della ristorazione siciliana. Scomparso a causa di un malore Vittorio Brignoli, proprietario di uno storico ristorante a Menfi (Agrigento) meta spesso di vip e personalità note.

Brignoli, di origini bergamasche, era arrivato in Sicilia diversi anni fa innamorandosi della spiaggia di Porto Palo di Menfi. Negli anni il suo ristorante era diventato punto di riferimento per l’alta cucina. Su Instagram chef Giorgio Locatelli lo ricorda così: “Mio caro amico, tu Francesca e la vostra famiglia siete stati la mia famiglia. Rip”.

L’addio del sindaco di Menfi

Commosso anche il ricordo del sindaco della cittadina in oprovincia di Agrigento, Vito Clemente: “Oggi Menfi piange un suo ‘figlio’, un grande uomo, un’istituzione – è il post su Facebook del primo cittadino di Menfi -. Se ne va una persona gioiosa, generosa e autentica. Innamorandosi di Menfi, ne è diventato suo figlio, contribuendo a farla conoscere al mondo. È diventato un’istituzione nella ristorazione, vanto per un territorio, orgoglio per la Sicilia.

Chef eccellente, imprenditore lungimirante, ma soprattutto, uomo dal cuore grande”.

E ancora: “Ha rallegrato chi lo conosceva, ha dimostrato che nella vita si sceglie di far bene e si diventa dei grandi solo se non si perdono di vista le cose importanti: l’amore, la famiglia, l0esser nobili di animo. Ha realizzato un sogno in una terra in cui spesso i sogni svaniscono e ha dimostrato come Menfi e Bergamo alla fine non sono così distanti – aggiunge Clemente -. Ha contribuito a portare l0eccellenza a Menfi, tanti nomi importanti, tante personalità e molti che hanno conosciuto e amato Porto Palo grazie a lui”.

E infine: “Grazie alla complicità con la sua amata Franca ha fatto nascere una solida realtà che certamente i suoi adorati figli custodiranno con passione e orgoglio nel solco del suo esempio, della sua storia e ancora della sua guida. Menfi ti sarà sempre riconoscente. Grazie Grande Vittorio”.