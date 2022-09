Mosca: “L’Europa non può fare a meno del nostro gas fino al 2027”

L'avvertimento del ministro dell'Energia russo Shulginov

MOSCA – L’Ue non sarà in grado di fare a meno del gas di Mosca “almeno fino al 2027”, assicura il ministro dell’Energia russo Shulginov paventando un inverno “insostenibile” per gli europei. E avverte: se ci sarà un price cup Mosca reindirizzerà il gas verso “stati amici”.

I problemi con le forniture all’Ue continueranno fino alla revoca delle sanzioni, minaccia il Cremlino. Dalla guerra in Ucraina l’Ue è stato importatore di combustibili fossili dalla Russia per un controvalore di 85 miliardi di euro, evidenzia uno studio finlandese.

“L’Europa non può fare affidamento su nessuno tranne che sugli Stati Uniti, che stanno aumentando la produzione di gas naturale liquefatto”, spiega Shulginov. “Penso che il prossimo inverno dimostrerà quanto sia reale o meno la loro fiducia nella possibilità di rifiutare il gas russo. Farlo porterà all’arresto della loro industria e della loro produzione di energia elettrica tramite gas. Sarà una vita totalmente nuova per gli europei: assolutamente insostenibile per loro”, aggiunge il ministro russo dell’Energia.