Motociclista morto sulla Gela-Licata, indaga la Procura per omicidio stradale

GELA – La Procura di Gela ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale in seguito alla morte del motociclista 34enne Gianni Candiano, deceduto dopo lo scontro con un pick-up lungo un tratto della strada statale 115 Gela-Licata, nei pressi di Desusino.
La vittima, residente a Pozzallo (Ragusa), si trovava in zona insieme ad altri appassionati di moto.
Gli inquirenti acquisiranno tutti gli elementi tecnici utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a chiarire le responsabilità del sinistro. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.