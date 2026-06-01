 Motociclista morto sulla Gela-Licata, indaga la Procura per omicidio stradale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Motociclista morto sulla Gela-Licata, indaga la Procura per omicidio stradale

incidente sul lavoro
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Incidente sulla statale 115, acquisiti elementi per ricostruire la dinamica
STRADE SICILIANE
di
1 min di lettura

GELA – La Procura di Gela ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale in seguito alla morte del motociclista 34enne Gianni Candiano, deceduto dopo lo scontro con un pick-up lungo un tratto della strada statale 115 Gela-Licata, nei pressi di Desusino.

La vittima, residente a Pozzallo (Ragusa), si trovava in zona insieme ad altri appassionati di moto.

Gli inquirenti acquisiranno tutti gli elementi tecnici utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a chiarire le responsabilità del sinistro. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI