 Catania, motociclista travolge un vigile: arrestato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Motociclista non si ferma all’alt e travolte un vigile urbano: arrestato

motociclista arrestato
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Era stato filmato dalle telecamere
CATANIA
di
1 min di lettura

CATANIA – Durante un controllo in via Cavaliere, nella rione di Picanello a Catania, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all’alt della polizia locale. Per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi.

Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il motociclista, di 21 anni, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale.

Ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato quindi posto agli arresti domiciliari e la moto sottoposta a sequestro amministrativo.

“L’episodio rappresenta un ulteriore grave segnale di degrado civile e morale – affermano in una nota il sindaco Trantino, l’assessore alla Polizia locale Coppolino, il comandante Peruga e il vice Blasco -, ma conferma anche il deciso cambio di passo della polizia municipale di Catania. Il responsabile, dopo non essersi fermato all’alt della polizia e aver dato vita a una fuga pericolosa, è stato infatti rintracciato e arrestato nel giro di poche ore”.

“Un monito a chi pensa di poter agire nell’illegalità poiché la polizia locale con le altre forze dell’ordine e anche autonomamente, opera con determinazione e senza alcun timore di fronte a comportamenti illeciti e violenti. Un plauso – prosegue la nota – va alla sezione motociclisti e alla sezione di Polizia giudiziaria e a tutto il corpo della polizia locale per il lavoro rapido ed efficace di ricostruzione dei fatti. Avevamo assunto l’impegno di una polizia municipale efficace ed è questo l’obiettivo che continuiamo a perseguire ogni giorno. All’agente ferito, fortunatamente in modo non grave, rivolgiamo la nostra vicinanza con l’augurio di un pronto ritorno in servizio”. 

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI