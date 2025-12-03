Catania, microcamera e auricolare: tentata truffa all’esame di guida

Denunciato un 37enne

CATANIA – Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla Polizia per tentata truffa aggravata dopo essere stato sorpreso a utilizzare un sofisticato sistema di comunicazione durante la prova teorica per la patente di guida.

Microcamera e auricolare

L’episodio si è verificato negli uffici della Motorizzazione Civile di Catania, durante uno dei controlli periodici eseguiti dalla squadra di polizia giudiziaria della Polizia Stradale Sicilia Orientale.

Gli agenti della Polstrada hanno fermato il candidato all’uscita dall’aula d’esame e, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno proceduto a un controllo. L’utilizzo di un metal detector ha permesso di scoprire l’attrezzatura nascosta: una microcamera occultata sotto il maglione e un auricolare invisibile posizionato nell’orecchio.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione, il sistema era finalizzato a trasmettere all’esterno le immagini delle domande d’esame e ricevere in tempo reale i suggerimenti per le risposte corrette, configurando un tentativo di superamento illecito della prova teorica.

L’attrezzatura, ritenuta corpo del reato, è stata immediatamente sequestrata. Per il 37enne catanese è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per truffa aggravata in concorso.

L’intervento rientra nella costante attività di vigilanza della Polizia Stradale mirata a prevenire e reprimere i fenomeni di illegalità durante le sessioni d’esame per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida.