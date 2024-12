Motorizzazione civile di Palermo, il nuovo dirigente è Angelo Pizzuto

Assumerà l'incarico dal primo gennaio 2025

PALERMO – L’ex dirigente del parco delle Madonie Angelo Pizzuto, attuale capo di gabinetto dell’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, è stato nominato dirigente della Motorizzazione civile di Palermo.

Pizzuto assumerà l’incarico a partire dall’1 gennaio del 2025, come si legge nel decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Salvatore Lizzio.

Sulla nomina del nuovo dirigente, i sindacati Cgil, Cisl, Sadirs, Cobas/Codir e Siad-Csa nei mesi scorsi avevano sollecitato l’assessorato a valutare profili congrui al ruolo e hanno avanzato quattro richieste di accesso agli atti sulle procedure di selezione dei candidati.

La scelta del dirigente della Motorizzazione di Palermo

Per il ruolo apicale della Motorizzazione civile il Dipartimento regionale alle Infrastrutture aveva ricevuto 16 candidature e aveva nominato una commissione per vagliare “i curriculum ai fini di evidenziare gli elementi qualitativi per agevolare l’organo decisionale nell’adozione della scelta di competenza”.

Il Dipartimento ha ritenuto “di dover prioritariamente sondare le domande pervenute da soggetti che abbiano già svolto attività dirigenziale in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali”.

Successivamente, il Dipartimento aveva esaminato “le domande pervenute da soggetti che abbiano dichiarato di aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso l’amministrazione regionale, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”.

La scelta di Pizzuto

Il Dipartimento considerava rilevanti “i titoli presentati dal personale che avesse svolto attività dirigenziale anche nel settore della mobilità e dei trasporti”, come nel caso di Angelo Pizzuto, che è stato componente del consiglio generale di Aci Italia e presidente dell’Automobile club di Palermo.

Pizzuto è stato anche a capo della segreteria particolare dell’assessore alla Formazione nel giugno di due anni fa guidato da Aricò nell’ex governo Musumeci e nei due anni precedenti capo di gabinetto vicario dell’allora assessore all’Economia Gaetano Armao.

La scelta del Dipartimento Infrastrutture è caduta su Angelo Pizzuto anche considerato “che dal curriculum si rilevano vari periodi durante i quali ha ricoperto cariche in enti e amministrazioni, compreso questo assessorato, che svolgono attività inerenti la mobilità ed i trasporti”.

Riguardo al titolo di studio dal curriculum emerge che Pizzuto ha conseguito nel febbraio del 2003 la laurea in giurisprudenza ‘Juris Doctor’ all’Università La Salle negli Stati Uniti.