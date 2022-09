Motovedetta della guardia di finanza investe sub: è in gravissime condizioni

Ancora la dinamica di quanto accaduto non è chiara

Un sub di 28 anni è stato travolto da una motovedetta della Guardia di Finanza, adesso si trova in condizioni gravissime. Il ragazzo lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

L’incidente in mare si è verificato nella mattinata di mercoledì poco dopo le 8. Ancora la dinamica di quanto accaduto non è chiara. Secondo i primi rilievi pare che il pescatore subacqueo fosse impegnato in una battuta di pesca al largo di Gallipoli, quando un mezzo nautico della Guardia di Finanza, non accorgendosi della sua presenza, lo avrebbe colpito.

Il giovane ha riportato alcune ferite all’addome ed è stato soccorso dagli stessi militari, non appena si sono accorti dell’incidente. Sono stati allertati gli operatori sanitari con l’arrivo sul posto del 118, il sub è stato trasportato all’ospedale di Lecce. Sulla dinamica procedono i militari della Guardia costiera di Gallipoli.