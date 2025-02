Motta “La Juve raggiungerà i suoi obiettivi”

TORINO (ITALPRESS) – “Sarà una partita complicata, dove come sempre serviranno massima concentrazione e determinazione. E’ una squadra che come il suo allenatore ha grande ambizione, si è visto anche sul mercato, e che ha messo in difficoltà Atalanta, Milan, Roma. Serve una grande partita”. Thiago Motta mette subito sul piatto quelle che saranno le insidie della gara di domani al Sinigallia contro il Como di Cesc Fabregas. Sarà la prima tappa di un tour de force al quale la Juve si presenta rinfrancata dalla vittoria di Empoli e rinforzata dal mercato. “Sono contento e orgoglioso di tutti i miei ragazzi, di chi c’era già prima e di chi è arrivato. Abbiamo le nostre ambizioni e i nostri obiettivi e con lavoro e impegno li raggiungeremo – garantisce – Abbiamo capito sin dal primo minuto cosa significa giocare in una squadra come la Juve. Per diverse motivi, per diverse ragioni delle volte non abbiamo ottenuto il risultato che cercavamo pur avendo fatto una buona prestazione. Oggi siamo concentrati per affrontare una squadra molto interessante, che si è rinforzata molto e che già prima giocava bene”. Non solo acquisti per la Juve, anche conferme: accostato al Manchester City, Cambiaso sarà ancora a disposizione del tecnico. “Siamo felici che sia rimasto, ha avuto sempre l’idea di rimanere e non andare via. Domani non ci sarà, speriamo che possa essere il prima possibile e al 100% con la squadra per aiutare i compagni”. Fra i ballottaggi di domani il solito fra Vlahovic e Kolo Muani. “Quando li vedremo insieme? Siamo una squadra, conta il collettivo. La squadra deve avere equilibrio, deve funzionare a livello difensivo e offensivo. Sono due giocatori di altissimo livello, quando arriverà il momento in cui ritengo sia la cosa migliore per la squadra, giocheranno insieme”. Il serbo, intanto, entrando dalla panchina contro l’Empoli ha dato risposte positive. “L’attitudine, l’atteggiamento lo do per scontato, è fondamentale per lavorare in gruppo. E finora l’atteggiamento di Dusan è stato impeccabile, accetta le decisioni per il bene della squadra. Questi ragazzi stanno dando tutto, poi alla fine vince solo una e il giudizio viene fatto sulla base del risultato”. All’andata, nella prima giornata, la Juve offrì una prestazione brillante ma poi non si è saputa confermare. “Ma io vedo una squadra cresciuta – ribatte Motta – Ci sono altre cose da migliorare, restiamo una squadra giovane, con grande ambizione, che ci mette voglia e impegno nel suo lavoro. Sono contento dei miei giocatori, li vedo in ogni allenamento dare il massimo, avendo ben presente dove siamo”.

