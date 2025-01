Motta “La Juve sta bene, il Napoli merita il primato”

TORINO (ITALPRESS) – “L’inserimento dei due nuovi (Kolo Muani e Alberto Costa, ndr.) procede bene. Il gruppo sta lavorando bene. Non abbiamo disponibili solo Milik, Bremer e Cabal”. Così Thiago Motta, in conferenza stampa, alla vigilia del big match di Serie A Napoli-Juventus. “Sono soddisfatto di tante cose. Di altre meno, soprattuto di qualche risultato e di qualche pareggio di troppo. Abbiamo una squadra molto giovane ma con tanto talento. C’è stato qualche infortunio di troppo e ci sono stati tanti cambiamenti nella nostra rosa. Siamo pronti ora per la grande partita di domani”, ha aggiunto Motta. “Kolo Muani è disponibile. Vediamo se e quanto giocherà domani. Abbiamo preso un giocatore di calibro e ci potrà aiutare tanto, come gli altri, a vincere le partite”, ha proseguito il tecnico dei bianconeri. “Il Napoli ha un grande allenatore e sta facendo molto bene – ha osservato ancora l’ex mister di Spezia e Bologna -. Loro sono avanti a tutti in classifica e sono primi con merito. Noi vogliamo fare una grande prestazione contro i primi della classe, cercheremo ovviamente la vittoria”. E ancora, a proposito delle dichiarazioni rilasciate in settimana dopo il pareggio in Champions League: “Io non ho mai criticato i miei giocatori. Conosco bene il loro valore e quanto stanno lavorando. Ho solo fatto degli appunti. Adesso in avanti c’è tanta concorrenza: questa fa bene e alza il livello sia in allenamento che in partita. In una grande squadra è normale che sia così”.

“Mi aspetto una partita diversa rispetto a quella dell’andata – ha assicurato quindi Motta -. Il Napoli è molto compatto e gioca in genere con un blocco basso: non a caso ha preso soltanto 14 gol. Però, giocando in casa, proveranno a fare la partita questa volta. Mi aspetto un Napoli che vorrà attaccare e fare gioco. Noi pure vogliamo fare il nostro gioco e andarli ad attaccare con equilibrio per farli soffrire”. Infine, su Locatelli: “Si è guadagnato la fascia di capitano dando l’esempio. In campo fa sempre cose importanti per la squadra. Si mette sempre al servizio degli altri e a disposizione per la squadra. Questo è un capitano”.

