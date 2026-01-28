Motta Sant’Anastasia: pedone travolto e ucciso da un’auto

Si tratta di un 58enne di Biancavilla

MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – Tragedia questa mattina, intorno alle 6.30, a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Un 58enne di Biancavilla, Gaetano Ricciardi, è stato travolto e ucciso da un’auto, mentre si accingeva ad attraversare la Strada.

L’incidente si è verificato fra via Giubileo 2000 e via Acqua Nuova.

Il 58enne era appena uscito dal bar della stazione di servizio presente a ridosso della strada e ad un certo punto la tragedia.

L’impatto è stato violento. L’uomo è stramazzato a terra dove si è formata immediatamente una pozza di sangue. Inutili si sono rivelati i soccorsi. L’uomo è deceduto sul posto.

Sgomento quindi a Motta Sant’Anastasia per quanto accaduto e soprattutto nella comunità di Biancavilla dove l’uomo era conosciuto come una persona buona, perbene e lavoratore. Il conducente dell’auto, un uomo di Motta Sant’Anastasia, è rimasto sotto shock per l’accaduto accusando anche un lieve malore.

Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri della locale Stazione e quelli della compagnia di Paternò. Insieme a loro anche gli agenti della polizia locale. Sarà compito loro ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.