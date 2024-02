Motta Sant’Anastasia, Sud chiama Nord apre un comitato

In visita il deputato Davide Vasta

MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – Anche a Motta Sant’Anastasia Sud Chiama Nord mette radici. Con l’apertura del nuovo comitato comunale si rafforza la presenza del partito di Cateno De Luca, che guarda già alle elezioni amministrative 2024. Nei giorni scorsi Davide Vasta, deputato regionale e coordinatore provinciale, ha fatto visita al neocostituito comitato di Sud Chiama Nord di Motta Sant’Anastasia, che conta già conta un buon numero di iscritti.

La presenza sul territorio

“Stiamo dedicando energie e grande impegno nel radicamento del partito – spiega l’onorevole Vasta – È fondamentale essere sul territorio e viverlo, per intercettare le esigenze dei cittadini e poter dare risposte concrete. I comitati cittadini sono centrali nella nostra strategia di crescita: un punto di riferimento in primis per iscritti, militanti e simpatizzanti ma anche e soprattutto per intercettare i bisogni della comunità e le esigenze del territorio, anche in previsione delle prossime sfide elettorali che ci vedranno al fianco del candidato sindaco Daniele Capuana”.

La coordinatrice Alessi

Ad accogliere il deputato regionale, la coordinatrice comunale di Sud Chiama Nord, Martina Alessi. “Il sostegno politico che ha confermato Cateno De Luca, e quindi tutto il partito Sud Chiama Nord, al nostro candidato sindaco Daniele Capuana – dichiara Martina Alessi – ci fa ben sperare in un vero cambiamento anche per Motta Sant’Anastasia”.

Il nostro deputato regionale Davide Vasta, durante l’incontro qui a Motta Sant’Anastasia, ha rappresentato un esempio tangibile di buona amministrazione. Il gruppo di Sud Chiama Nord di Motta Sant’Anastasia – conclude – lavorerà affinché il cambiamento e la buona amministrazione abbiano finalmente sede anche nel nostro comune”.