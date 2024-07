Movida a Cefalù, 4 denunciati per guida in stato di ebbrezza

Un 21enne deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale

CEFALÙ – I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno denunciato quattro automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Uno di loro di 21 anni anche per resistenza a pubblico ufficiale. Non voleva eseguire il test alcolemico ed è fuggito. Inseguito è stato raggiunto e bloccato.

Per tutti è scattato il sequestro del mezzo e rischiano una sanzione da 800 a 6 mila euro nonché la sospensione della patente da 2 a 6 mesi. E’ il bilancio di un controllo nella zona della movida tra Cefalù e Campofelice di Roccella. Grazie al cane Nadia sono stati eseguiti numerosi controlli anche sull’uso di stupefacenti.

Un giovane di 35 del Gambia è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Controllato alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di oltre 10 dosi tra crack e hashish, già confezionate e destinate alla vendita al dettaglio.