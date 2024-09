Movida al centro di Catania: guerra aperta al parcheggio selvaggio

L'assessore Alessandro Porto: "Presto anche le ganasce"

CATANIA – Più di un carro attrezzi in azione anche in quelle zone della movida catanese solitamente meno battute dai vigili. A partire dalla via Plebiscito, versante Antico Corso. Una delle zone preferite dagli amanti della carne equina.

Come detto, lo scorso fine settimana, più di un’auto è stata rimossa da una zona il più delle volte congestionata dalla presenza dei tanti avventori. Nonostante, a poche centinaia di metri, sia attivo l’ampio parcheggio gestito dall’Amts.

“Ormai è previsto un piano specifico per la movida nel fine settimana” fa sapere Alessandro Porto, assessore comunale alla polizia locale. Un piano che vede coinvolte anche le altre forze di polizia, con il coordinamento della prefettura di Catania.

“Alcuni non hanno ancora capito che a differenza del passato i controlli sono e saranno su tutto il territorio e non soltanto in alcune aree del Centro storico” spiega. “Dobbiamo far cambiare la cultura e, soprattutto, le abitudini di molti”.

E intanto fa sapere al nostro giornale: “Per ottenere ciò arriveranno anche le ganasce, aumenteranno i controlli e quindi le sanzioni”. Insomma: è guerra aperta al parcheggio selvaggio.