Movida, continuano i controlli: fari su Castello Ursino e piazza Bellini

L'intervento delle forze dell'ordine

CATANIA – I controlli delle forze dell’ordine per migliorare la qualità della movida a Catania sono continuati anche nel weekend. Le zone interessate dai dispositivi di sorveglianza sono state quelle di piazza Vincenzo Bellini e piazza Federico di Svevia.

Nella zona del Teatro Massimo, gli agenti della polizia e i militari della guardia di finanza hanno evitato l’accesso alla zona pedonale, soprattutto dalle strade laterali, ai motocicli. Particolare attenzione è stata posta su via di Sangiuliano, per evitare la sosta selvaggia e favorire il regolare transito veicolare.

Sono state identificate 118 persone, di cui 31 con precedenti penali. Sono stati controllati 56 veicoli e contestate 11 infrazioni al codice della strada, soprattutto per sosta vietata. È stato sanzionato un parcheggiatore abusivo di 39 anni che esercitava l’attività in via Dusmet.

Durante un controllo a un’autovettura, il conducente (classe 1992) è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana: è stato segnalato alla prefettura e gli è stata ritirata la patente.

A San Cristoforo, tra Castello Ursino, piazza Federico di Svevia e via Vittorio Emanuele si è concentrata l’azione dei carabinieri. Lì sono state controllate 33 persone e 17 veicoli. Sono state altresì contestate 14 infrazioni al codice della strada e comminate sanzioni per 810 euro, soprattutto per divieto di sosta e sosta sulle strisce pedonali.