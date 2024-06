Movida, la presenza delle forze di polizia funziona: zero incidenti

Lo ha reso noto la Questura

CATANIA – Presenza massiccia delle forze dell’ordine nelle zone della movida. Poliziotti, carabinieri, finanzieri e polizia locale, sabato sera, sono stati presenti in tutte le zone più frequentate dai catanesi.

I controlli interforze sono stati disposti dal Questore, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno. E secondo quanto concordato nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tra il prefetto e i vertici delle forze di polizia.

Poliziotti e finanzieri, e il battaglione carabinieri Calabria, con la polizia scientifica e la polizia locale, coordinati da un ufficiale di polizia, sono stati impegnati tra piazza Bellini e le zone limitrofe.

L’obiettivo era la prevenzione del traffico di droga e della diffusione di alcolici tra i ragazzi. I controlli hanno riguardato moto e ciclomotori. Sono state identificate 93 persone, di cui 13 con precedenti e controllati 37 veicoli. Negli esercizi commerciali sono stati individuati numerosi pregiudicati.

In piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti hanno operato equipaggi dei carabinieri e della polizia locale. Le zone sono il quartiere San Cristoforo, Castello Ursino, via Vittorio Emanuele. Qui i carabinieri di Piazza Dante e del Nucleo radiomobile hanno attuato controlli antidroga e contro i furti. Sono state controllate 53 persone, 21 veicoli ed elevate multe per oltre 7 mila euro.

Le attività di prevenzione, spiegano dalla Questura, hanno impedito che si registrassero criticità nella movida notturna.