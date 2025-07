Movida selvaggia e maxi rissa, chiusa per 7 giorni una discoteca di Cinisi

Il provvedimento del questore anche per un bar di Contessa Entellina

PALERMO – Chiusi per movida selvaggia. Il questore di Palermo ha adottato due provvedimenti di sospensione di attività per 7 giorni per una discoteca di Cinisi e un bar di Contessa Entellina, in provincia di Palermo. Entrambi i provvedimenti sono stati eseguiti e notificati da polizia e carabinieri.

La prima sospensione, di sette giorni a partire dallo scorso 17 luglio, riguarda il bar di un piccolo centro dell’entroterra palermitano, teatro di diversi episodi di violenza, aggressioni e liti degenerate tra gli avventori. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri e dai poliziotti del commissariato di Corleone.

Il secondo provvedimento di sospensione per 7 giorni a decorrere dallo scorso 18 luglio è stato emesso nei confronti di una nota discoteca di Cinisi. Anche qui si sono registrate risse e tafferugli nella notte dello scorso 29 giugno che hanno coinvolto un centinaio di giovani. Il Questore ha disposto il provvedimento di sospensione che è stato eseguito da carabinieri e dai poliziotti del commissariato di Partinico.