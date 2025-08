Movida sicura a Catania, controlli serrati nel weekend: denunce

Il dispositivo di sicurezza interforze

CATANIA – Fine settimana di controlli intensi a Catania per garantire lo svolgimento sicuro della movida estiva nelle aree più frequentate della città. Un articolato dispositivo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato su ordinanza del Questore, ha presidiato il centro storico e il lungomare con posti di blocco e pattugliamenti, con il coinvolgimento di Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito, Carabinieri e Polizia Scientifica.

Controlli interforze nel centro storico e sul litorale

Nel mirino comportamenti pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza stradale: identificate 285 persone, 60 con precedenti penali, e controllati 122 veicoli. Tra le violazioni più frequenti, guida senza casco, mancanza di assicurazione o revisione, per un totale di circa 5.000 euro in sanzioni e numerosi sequestri e fermi amministrativi.

I controlli hanno interessato le zone più affollate della movida, da piazza Bellini a via Gemmellaro, fino a piazza Europa, viale Kennedy e la Plaia.

Lotta a droga, alcool e parcheggiatori abusivi

In Piazza Alcalà un ventenne è stato segnalato alla Prefettura per possesso di marijuana. Cinque parcheggiatori abusivi sono stati fermati e sanzionati tra piazza Turi Ferro, via Dusmet e viale Kennedy. Quattro di loro sono stati denunciati per violazione del divieto di accesso (Dacur), con sequestro delle somme illecitamente guadagnate. Uno dei fermati aveva in tasca 92 euro in monetine.

Controlli amministrativi anche nei confronti di alcune attività commerciali del centro: due rivendite in via Sangiuliano e via Coppola sono state sanzionate per vendita di alcolici in vetro oltre l’orario consentito.

Sanzioni e prevenzione anche dai Carabinieri

I controlli sono proseguiti anche con i militari dell’Arma dei Carabinieri, impegnati con pattuglie a piedi e dinamiche nel centro storico, da Piazza Duomo a Piazza Currò. Identificate 118 persone e controllati 58 veicoli, con 25 violazioni al Codice della Strada accertate, per un totale di 15.000 euro in sanzioni e 76 punti patente decurtati.

Un 28enne e un 30enne sono stati sorpresi alla guida senza patente, recidivi o mai patentati. Sette patenti sospese per uso del cellulare alla guida. Diverse anche le infrazioni per guida senza casco, mancanza di assicurazione o revisione e sosta selvaggia. Un altro parcheggiatore abusivo è stato denunciato in Piazza Maravigna.

Nessuna irregolarità nei test su alcool e droghe

Durante i controlli con etilometro su 41 conducenti – per lo più tra i 18 e i 32 anni – non sono emerse violazioni ai limiti di legge. Anche i 5 automobilisti sottoposti a drug-test sono risultati negativi.

Le pattuglie a piedi hanno eseguito controlli antidroga nelle vicinanze di Piazza Duomo senza rilevare irregolarità. L’intero dispositivo ha garantito un fine settimana sicuro e ordinato, nonostante l’elevata presenza di giovani e turisti in centro città.