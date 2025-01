L'esito dell'attività interforze disposta dal questore

CATANIA – Presidi fissi e mobili, pattuglie in giro per la città e multe, ai posteggiatori abusivi e a coloro che commettono infrazioni. Anche l’ultimo week-end di controlli sulla movida di Catania ha azzerato gli incidenti stradali.

Si è svolto un nuovo servizio straordinario disposto dal questore, coordinato da un ufficiale di pubblica sicurezza. Si è avvalso di pattuglie della Polizia di Stato, unità del X Reparto Mobile, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito.

Le zone dei controlli della polizia

I presidi e i posti controllo hanno riguardato piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo. E ancora, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea.

Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate dalle pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura 286 persone, di cui 59 con precedenti penali, e sono stati controllati 153 veicoli, tra auto e moto.

Le pattuglie a piedi

Le pattuglie appiedate hanno presidiato le aree pedonali del centro, per evitare l’accesso di mezzi a due ruote, garantendo la sicurezza dei pedoni e dei clienti delle attività commerciali. Multati otto posteggiatori, tutti pregiudicati catanesi.

Avrebbero violato il “Dacur”, il provvedimento con cui il Questore vieta di stazionare in determinati luoghi, proprio gli stessi in cui sono stati sorpresi dalle volanti e dalle moto-volanti della Polizia. Quattro di essi sono stati fermati tra via Dusmet, via Colombo e piazza Borsellino, uno in prossimità di piazza Stesicoro, due in piazza Manganelli e uno in via Beato Bernardo.

I posteggiatori

Sono stati sequestrati loro anche i soldi illecitamente guadagnati nel corso della serata, circa 106 euro. Un uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Aveva un coltello con lama da 17 centimetri.

I carabinieri sono stati impegnati in posti di controllo nel centro storico lungo le vie a maggiore affluenza, in particolare a piazza Federico di Svevia, piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe, per un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa.

I controlli dei carabinieri

Controllate 152 persone e 111 veicoli, elevati 9 verbali per violazioni al Codice della Strada. A un uomo è stata sospesa la patente, vi è stato il sequestro amministrativo di un’auto e di una moto, con decurtazione complessiva di 20 punti sulla patente. I Carabinieri hanno sospeso la patente per 15 giorni a un 56enne di Aci Castello, sorpreso a utilizzare il cellulare mentre conduceva la propria autovettura

Un 46enne di Aci Catena è stato sorpreso a guidare un’autovettura, con patente già revocata. E un 25enne catanese, con precedenti di polizia, denunciato per aver violato il cosiddetto “Daspo Urbano”. Un 46enne di Belpasso è stato sorpreso alla guida del proprio mezzo in stato di ebrezza.