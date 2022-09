Mulè (FI): “Da Letta vaneggiamenti sulla democrazia a rischio”

Parla il sottosegretario alla Difesa candidato a Palermo alla Camera nel collegio plurinominale

PALERMO – “Enrico Letta interpreta “Ieri, oggi, domani”… soltanto 24 ore fa proclamava: ‘Voglio lanciare un allarme per la democrazia italiana, peso le parole, non voglio usarle a vanvera: abbiamo 17 giorni per cambiare la storia del nostro Paese ed evitare che l’allarme per la democrazia italiana diventi realtà’.

Stamattina, secondo Letta, la democrazia non è più a rischio nel caso il centrodestra vincesse le elezioni, ma per colpa di una legge elettorale illiberale, ideata e imposta dal Pd a colpi di questioni di fiducia.

Domani per cosa sarà a rischio la democrazia? Costituirà un comitato di liberazione nazionale contro il suo stesso partito? I vaneggiamenti del giovane Letta. A presto per la prossima puntata”.

Lo scrive sui social il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, impegnato per la campagna elettorale a Palermo dove è candidato alla Camera nel collegio plurinominale.