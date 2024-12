Muore a 59 anni il cantautore Paolo Benvegnù

Appena ieri aveva partecipato a un programma su Rai 3

Paolo Benvegnùsi è spento all’improvviso nella sua casa sul Lago di Garda. Il musicista e cantautore era stato protagonista nella puntata andata in onda ieri sera del programma Via dei matti n.0., condotto su Rai3 da Stefano Bollani e Valentina Cenni, come documenta anche una foto postata nelle stories del suo account Instagram postata ieri pomeriggio.

“E vogliamo ricordarlo con le sue parole e la sua voce”, dice la famiglia che aggiunge: “Era un uomo capace di infondere bellezza e poesia in qualunque cosa facesse come dimostra la sua lunga carriera e i brani che ha pubblicato in questi anni”. Era nato a Milano il 14 febbraio 1965.