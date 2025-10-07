Muore a 58 anni dopo una caduta: Borgetto sotto choc per “Bettina”

Il sindaco: "Era una donna stimata da tutti"

BORGETTO (PALERMO) – Tragedia a Borgetto, in provincia di Palermo, dove una donna di 58 anni ha perso la vita. Si tratta di Benedetta Mandarò, dipendente dell’Asp e molto conosciuta nella cittadina. La donna è stata soccorsa dal 118 in via Romitello, dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti.

La caduta e la tragedia

La 58enne è infatti improvvisamente caduta per terra, finendo in un canale di scolo e battendo violentemente la testa. I sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare e non è rimasto che accertare il decesso. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno avviato le indagini, il medico legale che ha effettuato una prima ispezione cadaverica e il pm di turno, che ha disposto l’autopsia. Non è escluso che a provocare la caduta sia stato un malore. Tutti gli accertamenti sono in corso.

Nel frattempo nel paese del Palermitano la notizia ha fortemente colpito la comunità, dove Mandarò era molto apprezzata per il suo lavoro. Decine i messaggi di cordoglio per la 58enne, ricordata con affetto anche dal sindaco di Borgetto, Roberto Davì.

Il sindaco: “Grande dolore”

“Ci uniamo al dolore della famiglia Mandaró per la tragica scomparsa di Benedetta, da tutti conosciuta come Bettina – dice il primo cittadino -. Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza ai familiari e agli amici, profondamente colpiti da questa perdita improvvisa. Bettina, era una persona di profonda fede, affabile, gentile e stimata da tutti. La sua scomparsa addolora l’intera comunità. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

“Mancherai a tutti”

E ancora: “Ciao Bettina, grande collega. Non riesco ancora a crederci, fai buon viaggio”. Poi, il messaggio di un’amica: “Una donna dolce, sempre disponibile e con il sorriso sulle labbra. Manchi già a tutti. Siamo increduli, scoonvolti da quello che ti è successo. Rimarrai per sempre nei nostri cuori”.