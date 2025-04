Muratori feriti dal crollo, confermate 3 condanne in appello

Gli operai rischiarono di morire

PALERMO – La seconda sezione della Corte d’appello di Palermo ha confermato, tranne che per alcuni risarcimenti danno, la sentenza con cui, il 24 giugno 2022, il giudice monocratico del Tribunale di Marsala Matteo Giacalone condannò tre persone ad un anno e due mesi di reclusione per l’incidente sul lavoro in cui, l’8 febbraio 2017, a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, rischiarono di morire due operai impegnati nei lavori di ristrutturazione dell’ex Cine Teatro Olimpia.

Ai due muratori cadde improvvisamente addosso un muro perimetrale. Uno dei due fu completamente coperto dalle macerie, l’altro rimase fuori solo con la testa. Non morì nessuno soltanto per la tempestività dei soccorsi.

Per questa vicenda finirono sotto processo, per cooperazione in lesioni personali colpose, sei persone e tre di loro furono condannate: Vincenzo Silvestro, 52 anni, di Messina, preposto dell’impresa edile esecutrice dei lavori, Maurizio Giuseppe Falzone, 62 anni, architetto, di Licata (Ag), direttore dei lavori, e Marco Antonino Bascio, 61 anni, coordinatore della sicurezza per conto del Comune di Campobello. Gli altri tre imputati furono assolti su richiesta dello stesso pm.

Alle due parti civili, rappresentate dall’avvocato Francesco Giambalvo, di Sambuca di Sicilia come i due operai feriti, il giudice Giacalone riconobbe un risarcimento danni provvisionale di 15 mila euro ciascuno.

Adesso, la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato per Falzone e Bascio la condanna al pagamento della provvisionale in favore delle parti civili, cui, per altro, era stato subordinato il beneficio della sospensione della pena.

A rimanere feriti furono Vincenzo Pasini, allora di 50 anni, e Salvatore Mulè, di 64, dipendenti della “S.V. Costruzioni” di Messina, l’impresa che si era aggiudicata i lavori.

Pasini riportò un trauma cranico, e diverse fratture alle gambe. Per Mulè trauma cranico facciale e frattura di una gamba.