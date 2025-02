Musica fuori controllo e tavolini per strada, sequestrato pub a Palermo

Al titolare è stata applicata una multa salata

PALERMO – Due pub multati a Palermo in via Mazzini e in via La Lumia e Quintino Sella. È il risultato dei controlli nei luoghi della movida effettuati dalla polizia municipale.

La musica a tutto volume e la strada occupata abusivamente

In via Mazzini gli agenti sono intervenuti dopo un esposto dei residenti. Al momento del sopralluogo era in corso un evento musicale gestito da un Dj, con la presenza di numerosi avventori.

Sebbene il locale fosse autorizzato per l’attività di intrattenimento musicale, i rilievi fonometrici contenuti nella perizia esibita non erano stati effettuati all’interno dell’unità abitativa più vicina al locale, così come prescritto dal regolamento comunale movida.

Il proprietario del locale aveva occupato abusivamente parte della carreggiata con tavoli, sedie, ombrelloni, destinati esclusivamente alla ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande in modalità assistita ai tavoli, e annesso intrattenimento musicale, causando gravi problemi per la sicurezza pubblica e per la viabilità.

È stata sospesa l’attività di intrattenimento e il titolare è stato multato di 3 mila euro. Il Suap applicherà la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni del locale.

Il gazebo abusivo in via La Lumia

Nel pub in via La Lumia e Quintino Sella gli agenti hanno eseguito il sequestro preventivo, emesso dal gip di un gazebo di circa 50 metri quadrati, che si trovava sulla sede stradale, nell’area immediatamente antistante al pubblico esercizio. La struttura era stata costruita senza il permesso di costruire e senza la concessione di suolo pubblico.

Anche per questo il titolare è stato sanzionato per quasi 2 mila euro.

Nella serata di san Valentino, invece, gli agenti della polizia di Stato hanno apposto i sigilli ad un locale dove era in corso una serata danzante non autorizzata.