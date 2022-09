Musolino: “Grazie a chi mi ha votato, ora a Roma per difendere la Sicilia”

La senatrice eletta con il partito di Cateno De Luca è pronta per questa per questa nuova avventura

“Con oltre 104 mila voti sono stata eletta senatrice. Grazie Cateno De Luca per la fiducia che mi hai accordato, candidandomi. Grazie a tutti i messinesi che hanno confermato la fiducia in Cateno De Luca e hanno creduto nel progetto ‘De Luca Sindaco d’Italia’ tributandomi. È arrivato il momento di andare a Roma a difendere la Sicilia e rivendicare il nostro ruolo nella politica nazionale e internazionale. Centomila volte grazie”. Così la neo senatrice Dafne Musolino eletta a Palazzo Madama nel collegio uninominale di Messina ed Enna con la lista dell’ex sindaco di Messina e candidato a governatore in Sicilia, Cateno De Luca.