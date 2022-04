Musotto: “Viglieremo sugli impegni presi da Orlando”

Il sindaco di Pollina mantiene alta l'attenzione sui progetti che non sono stati approvati tramite PNRR ma saranno portati avanti dal Pon Metro

“Siamo fiduciosi che entro la prossima settimana la struttura tecnica della Città Metropolitana, unitamente ai tecnici comunali rivaluterà attentamente i progetti ritenuti non ammissibili“. A scriverlo in una nota è Pietro Musotto, sindaco di Pollina, che ieri ha preso parte all’incontro a Palazzo Comitini con altri 32 sindaci del Palermitano per parlare dei fondi del PNRR.

“Come sindaci – continua la nota – vigileremo sul rispetto degli impegni assunti ieri pubblicamente dal sindaco Leoluca Orlando in ordine alla destinazione di risorse del Pon Metro per garantire la copertura finanziaria dei progetti ammessi ma non finanziati e per fare in modo che i nostri territori, e in particolar modo le Madonie, non perdano questa grande opportunità”.

“Secondo alcune interlocuzioni con il Ministero da parte dei tecnici della Città Metropolitana, sono state per esempio escluse tutte le scuole – aggiunge Musotto – mentre il bando non prevedeva la loro esclusione. Abbiamo fatto salti mortali per arrivare alla scadenza prima del 31 gennaio e poi al 7 febbraio. I territori più fragili e meno serviti dal punto di vista infrastrutturale ed in particolare le Madonie non possono rimanere esclusi in quanto parte integrante della Città Metropolitana di Palermo”.