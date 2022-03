Musumeci: “In giunta non abbiamo parlato di Lagalla candidato”

Il presidente silenzia i rumors.

PALERMO – La possibile candidatura come sindaco di Palermo dell’assessore regionale all’istruzione Roberto Lagalla non è un caso di cui si è discusso nella giunta di palazzo d’Orleans. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, il quale ha precisato che Lagalla non ha annunciato finora eventuali dimissioni. “Sulle candidature del centrodestra – ha precisato Musumeci – so quello che riportano i giornali. Quando una candidatura diventerà chiara e definita ne prenderemo atto e ci potremo impegnare a sostenerla”.