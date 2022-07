Musumeci punta sui sondaggi, gli alleati preparano la contromossa

Il vertice tra i leader nazionali non si terrà prima della prossima settimana.

PALERMO – Nel silenzio del centrodestra, parafrasando Lucio Battisti, anche un sondaggio può fare rumore. La settima posizione incassata da Nello Musumeci nella nuova edizione del Governance Poll per il Sole 24 Ore, sul gradimento dei cittadini per i presidenti di regione e per i sindaci, pare abbia ringalluzzito non poco i pasdaran del bis. Il sondaggio fa gongolare Musumeci e gli alleati meloniani. I vertici siciliani di Fratelli d’Italia confermano che andranno avanti puntando le loro fiches sul bis (emblematico il post di Ignazio La Russa che rilancia il sondaggio sui social).

Il fattore tempo e l’assenza del nome alternativo

L’appuntamento più atteso è il vertice tra i leader del centrodestra (Meloni, Salvini e Berlusconi) che dovrebbe tenersi a Roma la prossima settimana. Per il momento nella Capitale i partiti hanno ben altri pensieri, uno su tutti la possibile crisi di governo agitata da Giuseppe Conte. Ma il fattore tempo non è secondario. I sostenitori di Musumeci puntano sull’assenza di un nome alternativo e si godono i granelli di sabbia che scorrono inesorabili dalla clessidra. Tutto congelato dunque.

Miccichè deciso a rompere

Eppure i malpancisti sottotraccia continuano a tessere la loro trama, forti del messaggio inviato in occasione dell’ultimo vertice siciliano: “Senza Musumeci, riusciamo ad accordarci”. I beneinformati raccontano di un Gianfranco Miccichè deciso a rompere in modo definitivo davanti alla riproposizione del nome di Musumeci e la recente polemica sulla nomina del direttore dell’Orchestra Sinfonica Siciliana sembra confermare che nei prossimi giorni i toni del dibattito, interno alla coalizione, sono destinati ad inasprirsi.

De Luca vola a Roma e si gode lo spettacolo

Nel frattempo anche Cateno De Luca va avanti come un treno. Ieri a Roma (complice un pranza a Fiumicino) ha tenuto delle segretissime interlocuzioni con pezzi da novanta della politica nazionale. Riserbo assoluto sui nomi da parte dell’ex sindaco di Messina che però ci tiene a togliersi un paio di sassolini dalla scarpa. “Io il caffè lo prendo con tutti e non è escluso nemmeno un caffè con Giorgia Meloni”, dice ai microfoni di Live Sicilia. E aggiunge: “Il sondaggio de Il Sole 24 ore? Le risate a Roma si sprecano”.