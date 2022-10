Musumeci: “Una sfida per la destra”, Pogliese: “Pronti anche a Catania”

La riunione provinciale, stamane, del partito.

CATANIA. “Ho vissuto tra queste mura la responsabilità di segretario provinciale del Msi dal 1987 al 1994, quando nelle prime elezioni con l’elezione diretta fui eletto presidente della Provincia di Catania. Oggi la Destra ha d’innanzi grandi sfide e grandi responsabilità, ma ne saremo degni perché la destra di governo ha sempre dimostrato visione, pragmaticità, onestà”. Lo ha detto il ministro del Sud e del Mare Nello Musumeci intervenendo a Catania ad una riunione del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.

Pogliese: “Rilanceremo la sfida del buongoverno”

“Fratelli d’Italia primo partito in Italia con Giorgia Meloni presidente del consiglio e primo partito in Sicilia con l’ulteriore generosa responsabilità di essere stati fautori dell’unità del centrodestra. Per questo ringrazio il presidente Musumeci. Risultati che ci inorgogliscono e che adesso devono farci moltiplicare gli sforzi, essendo consequenziali alla fiducia ricevuta dagli elettori”. Ha aggiunto il coordinatore regionale dei Fratelli d’Italia e neo senatore Salvo Pogliese al coordinamento di FdI a Catania. “Anche a livello locale, a partire da Catania – ha aggiunto – Fratelli d’Italia si porrà come partito che rilancerà la sfida del buongoverno per ben amministrare Comuni e Regione. Lo faremo con autorevolezza, insieme agli altri amici del centrodestra”.