Un evento di solidarietà

Si chiama “My voice for You – Eco di cuori liberi” lo spettacolo in programma domenica 11 maggio, alle 18:00 al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo.

Un evento di solidarietà, uno spettacolo che unisce arte, musica e impegno civile per dire con forza: “NO all’Apartheid, SI’ alla libertà di espressione”.

Si tratta di progetto corale che nasce dal cuore per dare voce a chi non può più cantare. Contro il silenzio imposto alle donne afghane, la musica diventa resistenza, solidarietà, speranza.

Parteciperanno i seguenti cori: I Piccoli Cantori – Barcellona Pozzo di Gotto, diretti da Salvina Miano; Coro Cum Iubilo, diretto da Giovanni Scalici; Singing Cluster, diretto da Giulio De Carlo; Aeolian Vocal Ensemble – Little Aeolian – Coriste per Gioco, diretti da Monica Faja; Canto Encanto diretto da Liliana Quesado.

Al piano, Alessandro Pisciotta.

Ospiti: Lidia Schillaci, Lello Analfino, Giuseppe Milici, Sabrina ​ Petyx, Flora Faja, Roberta Faja, Aurelio Fragapane, Officina Barocca Siciliana, Rosa Di Stefano (che sarà conduttrice ndr).

Un momento simbolico della serata vedrà eseguire il brano inedito di Giulio De Carlo su testo di Rosellina Rox Segreto, interpretato da oltre 200 coristi. Info Fontarò Circolo Arci – largo Lituania 10, Palermo Libreria Europa – via Uditore 22/A, Palermo