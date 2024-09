Napoli, visita domiciliare negata: aggrediti due medici – VIDEO

I sanitari sono stati picchiati da tre donne e due uomini

NAPOLI – Due medici della guardia medica di Melito di Napoli sono stati aggrediti ieri sera da tre donne e due uomini dopo il rifiuto dei sanitari, un 31enne e una 38enne, di effettuare una visita domiciliare a un loro parente. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

I due medici si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania per lievi ferite alla testa e al collo. Indagini dei militari dell’arma in corso per risalire all’identità dei cinque aggressori.

L’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sul suo profilo Fb ha diffuso un video in cui si vedono i medici presi a colpi di sedia dai loro aggressori. “Non servono parole per descrivere l’aggressione, – commenta l’associazione – il video parla da solo. Nell’Asl Napoli 2 Nord è l’aggressione numero 18 del 2024, 56 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno”.