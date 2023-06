Carne scaduta nei preparati, una denuncia

La scoperta in un supermercato discount

CATANIA – I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante con personale del Nas Catania e con la collaborazione dei militari della Compagnia di Intervento Operativo, hanno effettuato una serie di controlli volti al contrasto delle violazioni igienico sanitarie nei supermercati della città, e hanno denunciato un 57enne di Paternò per tentata frode in commercio.

Nas Catania, il sequestro di carne

In particolare, i militari sono intervenuti presso un discount nel quale vi è un reparto per la preparazione di pietanze che, già cotte, vengono consumate a domicilio dai clienti. Nel retrobottega i Carabinieri hanno accertato che la carne adoperata per i preparati era scaduta già da qualche giorno, ovvero i prodotti in vendita, destinati al consumo umano, erano stati cucinati con carne avariata.

Quasi 2 chili di carne sono stati sequestrati e il titolare della ditta di produzione carni che riforniva il supermarket, che era anche il responsabile del reparto, è stato penalmente denunciato per tentata frode in commercio.

Le verifiche sui domiciliari e sul Codice della strada

I Carabinieri hanno, poi, esercitato attività di verifica del rispetto delle prescrizioni imposte agli arrestati domiciliari residenti nel quartiere “San Cristoforo”, constatando la presenza in casa di tutti i 20 sottoposti a controllo.

Infine, sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale per colpire quelle condotte di guida che possono mettere a repentaglio la sicurezza pubblica e, su 48 persone e 15 veicoli controllati, 6 sono stati sanzionati e 1 auto sequestrata (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, circolazione senza casco e circolazione su motoveicoli di bambini sotto i 5 anni), e un catanese di 49 anni è stato denunciato perché, per la seconda volta in due anni, sorpreso alla guida senza patente, perché mai conseguita.