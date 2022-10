Nas nei locali del centro storico: multe e sequestro di alimenti

Al setaccio pub., pizzerie e ristoranti della zona della Vucciria

1' DI LETTURA

PALERMO – I carabinieri del Nas in otto esercizi commerciali tra pub, pizzerie e ristoranti del centro storico di Palermo. Il bilancio dei controlli del Nucleo anti sofisticazioni dell’Arma ha portato alla segnalazione di sette persone. I controlli hanno riguardato soprattutto la zona dello storico mercato della Vucciria.

Nel corso delle attività, proseguite fino allo scorso fine settimana, i militari hanno rilevato irregolarità e carenze igienico-sanitarie in 8 esercizi commerciali. Segnalate 7 persone alle competenti Autorità sanitarie ed amministrative e per 4 di loro, le irregolarità riscontrate saranno valutate dall’autorità giudiziaria.

Sono state elevate sanzioni amministrative per 3.440 euro. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 137 chili di alimenti, principalmente prodotti ittici e carne.

Le principali violazioni contestate sono state in relazione a gravi carenze igieniche dei locali o delle modalità di conservazione degli alimenti, carenze igieniche dei locali, inadeguate misure antincendio, mancate comunicazioni per l’aggiornamento delle registrazioni sanitarie e violazioni alla normativa sulla tutela dei non fumatori.