Nasce Fondazione Gruppo Arena

Il gruppo leader della GDO siciliana costituisce una piattaforma operativa per lo sviluppo sociale del territorio.

In occasione del primo anniversario dalla scomparsa dell’amato Gioachino Arena, fondatore assieme al fratello Cristofero della Fratelli Arena Srl, il CDA del Gruppo Arena annuncia la nascita di “Fondazione Gruppo Arena”, come un atto di omaggio alla sua figura, alla sua creativa capacità imprenditoriale e alla sua riconosciuta sensibilità sociale, proprio nell’anno in cui la Famiglia Arena celebra i 100 anni di storia.

Lo scorso anno ha visto il Gruppo impegnato su numerose iniziative: dalle attività per la riduzione delle emissioni e dell’impiego di energia green ai progetti per la transizione verso una maggiore sostenibilità, dai molti interventi nel sociale alle donazioni agli istituti sanitari contro il Covid-19, passando per il sostegno alle scuole e allo sport siciliano.

Scopo della nascita di Fondazione Gruppo Arena è potenziare le iniziative in favore della solidarietà alimentare e della cooperazione, dei giovani talenti, della lotta allo spreco, di attività culturali, sociali, educative e formative, di inserimento al lavoro, della salvaguardia dell’ambiente, della difesa dei diritti umani, di tutela del patrimonio culturale e di progetti che rispondono agli obiettivi di sviluppo sostenibile, ispirati dai punti indicati dall’Agenda 2030 dell’Onu, mettendo in rete le imprese e la Comunità, prevalentemente della regione Sicilia.

“Siamo orgogliosi di vedere nascere concretamente un progetto in cui tutto il CDA di Gruppo Arena ha creduto molto – dichiara il Presidente Cristofero Arena – Il 2022 per la nostra famiglia rappresenta un anno simbolico e straordinario che celebra i 100 anni dalla prima autorizzazione amministrativa alla vendita, rilasciata a nostro nonno materno nel lontano 19 Gennaio 1922. La nascita della Fondazione Gruppo Arena proprio quest’anno segna il completamento di un percorso tracciato dai nostri nonni, i cui principi ispiratori come onestà, coraggio, tenacia e senso del lavoro ci hanno condotto oggi a raggiungere questo incredibile traguardo. Abbiamo consolidato in questi ultimi anni la nostra presenza in Sicilia e diventati un punto di riferimento per la comunità, offrendo la nostra naturale vicinanza e supporto. La nostra Fondazione nasce proprio come piattaforma operativa con lo scopo di continuare a dialogare costruttivamente per il bene comune, valorizzando le azioni che possano contribuire a creare collaborazioni e reti fra i vari attori del territorio, attraverso un modello snello in grado di offrire risposte immediate, flessibili e misurabili. Questo momento speciale per il nostro Gruppo lo voglio dedicare a mio fratello Gioachino che non ha mai smesso di accompagnarci in questo nostro cammino”.

Per rispondere con coraggio alle grandi sfide del presente, Fondazione Gruppo Arena ha già presentato il piano dell’attività istituzionale 2022 ed una prima analisi di valutazione di impatto degli interventi sul territorio, tenendo conto anche dei nuovi scenari post-pandemici.

Nel board direttivo della Fondazione siedono Cristofero Arena come Presidente, Fifì Ciurca (moglie di Gioachino Arena) come Vice Presidente Vicario, Maria Ausilia Gagliano come Vice Presidente, Giusy Arena, Roberta Arena, Carlo Saggio e Giorgio Sangiorgio.

fondazione.gruppoarena.it