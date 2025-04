Nasce la fondazione “Marco e Stefano Maiorana”: l’Antimafia sul caso

L'incontro con il presidente Antonello Cracolici

Presentata la “Fondazione Marco e Stefano Maiorana”, voluta da Rossella Accardo, mamma dei due ragazzi. La fondazione ha lo scopo di tenere alta l’attenzione sul caso della scomparsa di Stefano Maiorana.

Durante la presentazione, l’avvocato Giacomo Frazzitta ha proposto al presidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia, Onorevole Cracolici, di riaprire l’indagine attraverso la stessa Commissione.

Il presidente Cracolici ha accolto la richiesta.

“Questa è una notizia importante per Rossella Accardo e la Fondazione nonché per tutti coloro che cercano giustizia per la scomparsa di Stefano – ha spiegato l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della donna – Speriamo che questa fondazione e la riapertura dell’indagine possano portare a risultati concreti e a una maggiore consapevolezza sul caso.