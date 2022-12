Natale a Brescia, il Palermo prepara l’ultima gara del girone d’andata

Un 25 dicembre diverso per calciatori e staff rosanero

Il 26 dicembre si scende in campo in occasione della 19^ giornata del campionato di Serie B. In Gran Bretagna lo chiamano Boxing day, anche se ormai è un termine molto comune anche in Italia, ovvero la data successiva al Natale per programmare un intero giorno di incontri sportivi. Proprio come avverrà in serie cadetta, a partire dalle ore 12.30, con il match tra Brescia e Palermo che aprirà l’ultima giornata del girone di andata. Il resto delle gare verrà giocato alle 15.00, alle 18.00 e alle 20.30. Ultimo impegno dell’anno per poi dare il via libera alle vacanze natalizie, con il rientro in campo programmato nel weekend 14-15 gennaio del 2023. Ultimo sforzo per i rosanero guidati da Eugenio Corini che sfideranno un Brescia in difficoltà e reduce dall’esonero di mister Clotet che ha portato sulla panchina delle Rondinelle Alfredo Aglietti. L’ex tecnico di Reggina e Chievo, tra le altre, è stato ufficializzato il 21 dicembre, così da iniziare il prima possibile la preparazione in vista della sfida contro i rosa.

Un Natale diverso per calciatori e staff del club del capoluogo siciliano, passato in ritiro e lontano da casa in vista della sfida che si giocherà allo stadio “Mario Rigamonti”. Sabato 24 la partenza mattutina dei rosanero verso la città lombarda, così da essere in campo già nel pomeriggio. Nella giornata di Natale la compagine di mister Corini dovrebbe svolgere una rifinitura per delineare gli ultimi aspetti tecnico-tattici prima della gara in programma lunedì 26 dicembre alle 12.30. “Ieri (giovedì 22 dicembre, ndr) abbiamo fatto una cosa di squadra con tutto lo staff, ci siamo scambiati gli auguri con tutti quelli che lavorano per il Palermo e da questa mattina (venerdì 23 dicembre, ndr) con il video della partita sul Brescia e l’allenamento siamo già dentro la partita. Io dico sempre che è un bel sacrificio, è gratificante essere dentro e dobbiamo essere felici perché rappresentiamo un grande club come Palermo”, ha dichiarato l’allenatore dei rosa Eugenio Corini in conferenza stampa il giorno prima della partenza per Brescia.

LA SFIDA

Il Palermo, contro il club lombardo, dovrà fare a meno di Ionut Nedelcearu a causa della diffida ricevuta dopo l’ultima ammonizione arrivata nel corso della sfida contro il Cagliari. L’allenatore originario di Bagnolo Mella, inoltre, non potrà contare nemmeno su Claudio Gomes, rimasto in Sicilia per il persistere di un’odontalgia accusata già nei giorni scorsi. Confermata la presenza di Stulac in mezzo al campo, così come quella di Matteo Brunori in avanti dopo l’esperienza in maglia azzurra a Coverciano grazie alla convocazione ricevuta dal CT Roberto Mancini. Una sfida importate da entrambe le parti: per i padroni di casa sarà fondamentale fare punti davanti i propri di tifosi per risalire alcune posizioni in classifica. La compagine rosanero invece punta al quinto risultato utile consecutivo e a un miglior piazzamento in graduatoria, dopo un periodo abbastanza positivo soprattutto in un bilancio parziale delle ultime 10 partite.