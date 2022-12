Natale a Palermo, agenti in borghese e più pattugli nei quartieri

Le misure stabilite dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Sono state definite nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Maria Teresa Cucinotta, le misure di sicurezza per un Natale sicuro.

I servizi saranno garantiti dagli equipaggi delle volanti e dai motociclisti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, da pattuglie appiedate e da agenti in “borghese” della squadra mobile e della Digos, dispiegati lungo le principali arterie cittadine, nonché lungo gli assi viari autostradali più importanti.

Il dispositivo di “prossimità” è stato rafforzato attraverso un potenziato impiego dei poliziotti di quartiere lungo le principali vie del centro cittadino.

Pattuglie del Reparto a cavallo della Polizia di Stato percorreranno i parchi e le principali aree verdi del capoluogo. A vigilare sulla sicurezza degli obiettivi sensibili in città anche le unità operative di primo Intervento, istituite con compiti di prevenzione antiterroristica. Tra gli obiettivi prioritari perseguiti figurano la prevenzione e la repressione di furti con strappo, borseggi e la vendita di merce contraffatta.

Tra gli interventi prioritari la prevenzione degli incidenti causati da un uso improprio dei “botti” di fine anno e la repressione del commercio di artifizi di genere vietato. Allo scopo, sono stati previsti capillari servizi di controllo, in particolare, nei mercati storici rionali, nonché accessi ispettivi in esercizi pubblici di specifica vendita, volti a favorire la lecita commercializzazione e il corretto uso degli articoli pirotecnici.

Anche sul fronte dei furti in appartamento – come già di recente, positivamente sperimentato per altri reati predatori, quali le rapine alle farmacie. Saranno numerose le pattuglie impegnate sulle principali arterie stradali ed autostradali.