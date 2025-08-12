Naufraga incinta partorisce una bimba a Trapani

Neonata e madre stanno bene

TRAPANI – È una bimba e pesa 3,4 chili. La bimba nata ieri sera dopo che la giovane migrante era stata prelevata dalla nave Sea-Watch da un elicottero partito da Lampedusa con destinazione Trapani. Il parto con taglio cesareo è avvenuto nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, diretto dal dottor Vito Iannone. Dove la partoriente era stata ricoverata.

La donna e la bambina stanno bene. Il personale medico di Sea-Watch aveva assistito madre e nascituro, a rischio soffocamento, per una complicanza sopraggiunta durante il preparto.