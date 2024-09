Naufragio Bayesian, le prime autopsie sulle vittime: ecco i risultati

Sotto inchiesta il comandante, l'ufficiale di macchina, e il marinaio di guardia in plancia

PALERMO – Non ci sono segni di traumi sui corpi dell’avvocato Chris Morvillo e della moglie Neda, morti entrambi nel naufragio del Bayesian, al largo di Porticello, il 19 agosto scorso.

Come era prevedibile la causa della morte è per annegamento. Questi i primi risultati delle autopsie compiute all’Istituto di medicina legale del Policlinico dalla professoressa Antonella Argo incaricata dalla procura di Termini Imerese.

Le altre due autopsie saranno eseguite mercoledì sui corpi de presidente della banca Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, e della moglie Anne Elizabeth Judith.

Per il momento, a causa di difficoltà nelle notifiche, non è stato ancora possibile conferire l’incarico per le autopsie delle altre tre vittime, Mike Lynch, il magnate britannico che aveva organizzato il viaggio in barca, della figlia di 18 anni Hannah, e del cuoco di bordo, Recaldo Thomas.

L’avvocato Morvillo e la moglie sono morti soffocati per annegamento e al momento, in attesa degli esami di laboratorio, non ci sarebbero altre cause legate al decesso.

L’inchiesta

Sotto inchiesta per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo ci sono il comandante dello yacht, James Cutfield, l’ufficiale di macchina, Tim Parker Eaton, e il marinaio di guardia in plancia, Matthew Griffith.