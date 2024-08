Naufragio nel palermitano, riprese le ricerche dell’ultima dispersa

PALERMO (ITALPRESS) – Riprese le ricerche per ritrovare l’ultima dispersa del naufragio del superyacht Bayesian, affondato al largo di Porticello, nel Palermitano, nella notte tra domenica e lunedì. Manca ancora all’appello Hannah Lynch, figlia minore del magnate britannico Mike Lynch, il cui corpo è stato ritrovato ieri mattina.

Complessivamente sono stati recuperati sei corpi, tra cui quello del cuoco di bordo Ricardo Thomas, il primo ad essere ritrovato lunedì. Poi, uno dopo l’altro gli speleosub dei Vigili del fuoco hanno recuperato altri cinque corpi, ritrovati fuori dalle cabine, in una zona della nave che si è allagata per ultima poco prima di inabissarsi. Segno dello strenuo tentativo di cercare una via di fuga dal veliero. Adesso non senza difficoltà si cerca il corpo dell’ultima dispersa.

