Catania, inaugurazione del circolo “Nazione Futura” con Giubilei

L'incontro sarà ad Aci Castello

CATANIA – Lunedì 9 giugno alle ore 17:30, presso il Grand Hotel Baia Verde di Aci Castello (CT), si terrà l’evento di inaugurazione del Circolo Nazione Futura Catania e la presentazione del libro “L’Italia dei Conservatori.

Storia del conservatorismo italiano dall’antica Roma al governo Meloni” di Francesco Giubilei, presidente nazionale dell’associazione. Nazione Futura nasce nel 2017 con l’obiettivo di favorire il dibattito politico-culturale ed è attiva ad oggi con cica 80 circoli in tutta Italia.

L’evento, a ingresso libero, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti istituzionali e rappresentanti del mondo culturale e politico. Porteranno i saluti: Salvatore Monciino, responsabile territoriale di Nazione Futura per la Sicilia; Massimiliano Giammusso, sindaco di Gravina di Catania; Salvo Pogliese, già sindaco di Catania e attuale senatore della Repubblica; Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura.

L’iniziativa, proseguirà alle 18.15 con la presentazione del libro “L’Italia dei conservatori” e, insieme all’autore, si confronteranno Salvatore Monciino, responsabile territoriale Nazione Futura Sicilia; On. Salvatore Cuffaro, già presidente della Regione Siciliana; Sen. Salvo Pogliese, già sindaco di Catania; Prof. On. Fabio Fatuzzo, già parlamentare nazionale e attuale commissario straordinario unico per la depurazione delle acque reflue.

“Con questa iniziativa – dichiara Salvatore Monciino – diamo il via a un percorso di proposta e divulgazione della cultura conservatrice in Sicilia. Vogliamo offrire spunti, idee, visioni capaci di parlare alla società e soprattutto ai giovani, attraverso il recupero di quei valori identitari, comunitari e spirituali che hanno costruito le fondamenta della nostra civiltà. Nazione Futura vuole essere un laboratorio permanente di confronto e formazione.”

“In Italia c’è un enorme spazio lasciato da una sinistra che da anni egemonizza il dibattito culturale senza rispondere più ai bisogni profondi del Paese – afferma Francesco Giubilei – con Nazione Futura vogliamo costruire una vera alternativa culturale, fondata sull’identiàt, sulla responsabilità e su una visione dell’uomo radicata nella storia e nel reale. L’Italia dei conservatori non è un’utopia: è una necessità”.