Netflix aumenta i prezzi in Italia: ecco quanto costa adesso l’abbonamento

L'azienda spiega che questo garantisce qualità e varietà dei contenuti

ROMA – Netflix ha aumentato i prezzi dei propri abbonamenti alla sua piattaforma di streaming in Italia e Spagna. L’annuncio era stato anticipato nella lettera trimestrale agli investitori, dove l’azienda ha illustrato l’andamento positivo dei risultati finanziari e le strategie di crescita per il futuro.

I nuovi prezzi

L’aumento dei prezzi è già in vigore e interessa tutti e tre i piani di abbonamento. Il piano standard con pubblicità è passato da 5 euro e 49 al mese a 6 euro e 99 al mese. In totale l’aumento sarà di 18 euro all’anno per un costo totale di 83 euro e 88 centesimi.

Il piano Standard senza pubblicità, che consente la visione su due dispositivi in qualità HD, è passato da 12 euro 99 a 13 euro 99 al mese. In questo caso, un euro in più al mese per un totale di 12 euro in più l’anno per un costo annuale di 167 euro e 88 centesimi.

L’aumento maggiore riguarda il piano Premium, che permette la visione su quattro dispositivi in qualità Ultra HD. Questo piano è passato da 17 euro e 99 a 19 euro e 99 al mese, con un incremento di 2 euro in più al mese e un totale di 24€ in più l’anno, per un costo annuale di 239 euro 88 centesimi.

Netflix ha spiegato che l’aumento dei prezzi come parte di una strategia volta a migliorare la monetizzazione della piattaforma e a garantire una maggiore qualità e varietà di contenuti per i suoi abbonati.

Durante il terzo trimestre del 2024, Netflix ha registrato l’aggiunta di 5,07 milioni di nuovi abbonati paganti, portando il totale globale a 282,72 milioni di utenti. Inoltre, la piattaforma ha superato i 600 milioni di spettatori in tutto il mondo, includendo anche coloro che accedono al servizio senza pagare direttamente l’abbonamento.