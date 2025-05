Next GI, a Palermo una gara tra le start up ideate dai giovani siciliani

La finale del contest ai Cantieri Culturali della Zisa

PALERMO – Quattrocento studenti siciliani in gara a competere con le loro idee di impresa su innovazione, transizione ambientale, salute e prevenzione, per accaparrarsi il premio di migliore start-up ideata dai giovani nel 2025.

Ai Cantieri Culturali della Zisa si è svolta la finale regionale dell’iniziativa Next GI seconda edizione, organizzata dai Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia e Ja Italia, con il contributo di Baps e di Unioncamere Sicilia, in collaborazione con Sicindustria, Gruppo Giovani di Confindustria Catania, Ance Catania, Ance Siracusa, Gruppo Giovani Ance Sicilia.

Partecipanti e start up vincitrice

Il progetto ha visto coinvolte 14 scuole delle province di Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani e circa 40 imprenditori dei gruppi Giovani di Confindustria Sicilia. A vincere il primo premio, tra i dieci finalisti rimasti in gara, è stata la start up ‘Safe Band’, creata dagli studenti dell’Istituto tecnico di Milazzo Ettore Majorana che hanno progettato un braccialetto Nfc pensato per i lavoratori e capace di fornire in pochi secondi informazioni mediche fondamentali in caso di emergenza. Il braccialetto si integra perfettamente nei protocolli di sicurezza migliorando i tempi di intervento e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Le start-up

Sono risultate, comunque, tutte brillanti agli occhi dei giudici le intuizioni sviluppate dai giovani startupper. C’è l’app per monitorare i dati sanitari, quella per seguire il percorso di crescita degli adolescenti, l’app per eliminare le code e ridurre gli sprechi negli ordini del bar e della mensa scolastica, l’app che farà da tour operator per viaggiatori con scarsa capacità motoria e quella che consentirà di prenotare il parcheggio sulle strisce blu tramite sensori che segnalano i posti ancora disponibili in zona.

E ancora: l’app che sfrutta la blockchain per certificare, premiare e valorizzare i risultati scolastici attraverso un sistema di ricompense basato su token e l’app capace di abbattere le barriere, pensata per guidare anche le persone con disabilità in percorsi personalizzati di benessere e allenamento grazie al supporto dell’intelligenza artificiale.

Le altre finaliste

Tra le proposte arrivate in finale anche una app mirata alla gestione dell’ansia che prevede corsi di mindfulness, meditazione e yoga, sezioni di rumori bianchi per favorire il sonno e diario digitale per scrivere i propri pensieri ed elaborarli.

Lungimirante, infine, l’app ‘Smart-diet’ che consentirà di mettere in contatto i professionisti del settore della nutrizione, aziende, produttori e utenti, studiando caso per caso diete mirate da somministrare ad hoc ad ogni singolo paziente. Una piattaforma virtuale con consigli di alimentazione specifici, collegabile allo smartwatch, che suggerirà gli alimenti e le ricette ideali per nutrirsi in modo sano e salutare monitorando via via i progressi e i bisogni alimentari di ogni singolo utente.

La Ferla: “Grande soddisfazione”

“L’innovazione è la chiave di volta per la competitività delle imprese”, ha sottolineato Edoardo La Ferla, presidente regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia.

“Vedere questo vivacissimo interesse per l’innovazione tra i giovani studenti delle scuole superiori è per noi Giovani Imprenditori Confindustria Sicilia un segno di grande interesse e soddisfazione”.

Ferrandelli: “La città sta davvero crescendo”

All’evento ha partecipato anche l’assessore alle Politiche giovanili, Fabrizio Ferrandelli. “Cresce il fermento in città – ha commentato -. Noi, come amministrazione, siamo molto favorevoli a queste iniziative e stiamo accanto ai giovani, dando per esempio una mano con la logistica, affinché questi progetti possano realizzarsi”.

“L’inaugurazione dello sportello di ‘Invitalia’ per aiutare i ragazzi nello sviluppo d’impresa, lo sportello ‘Anci’ per l’auto-imprenditoria, la creazione dell’hub innovation al Tre Navate e, occasioni come questa – ha concluso Ferrandelli -, sono tutti indicatori che dimostrano che siamo sulla buona strada e che la città sta davvero crescendo”.