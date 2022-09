Nic Catania, bronzo per Gilda Nasti ai campionati italiani giovanili

Il Circolo nautico etneo si distingue nella competizione tenutasi nei giorni scorsi nella bellissima cornice di Salerno

CATANIA – Il Circolo nautico Nic di Catania si distingue ai Campionati italiani giovanili in singolo, che si sono tenuti nella bellissima cornice di Salerno, nei giorni scorsi. Si tratta di un evento organizzato dalla Fiv, che ha visto tutte le classi in singolo battagliarsi per i campionati italiani. Presente la squadra Ilca del Circolo nautico Nic, con ben 6 atleti. Si tratta della squadra con più qualificati della VII Zona sicilia, composta da :

– Gilda Nasti ILCA 4

– Gianmarco Livoti ILCA 4

– Chiara Cartia ILCA 4

– Gianpiero Pagliaro ILCA 6

– Alessandra Grasso ILCA 6

– Gabriele Barbera ILCA 6

Negli Ilca 4 Gilda Nasti, la più piccola della squadra, classe 2009 porta a casa la medaglia di bronzo femminile.

Gianmarco Livoti 20° classificato

Chiara Cartia 60° classificata

Gianpiero Pagliaro 37° classificato

Alessandra Grasso 41° classificata

Gabriele Barbera 69° classificato

Il tecnico Giovanni Magliulo ha così commentato:

“E’ stato un campionato difficile dal punto di vista del meteo, siamo riusciti a concludere 4 prove su 8, il primo e l’ultimo giorno non siamo riusciti a regatare. Sono molto contento del risultato della squadra, ma i complimenti vanno a Gilda che ha dimostrato una costanza ed una maturità che ci ha lasciato di stucco, riuscire a salire sul podio femminile per la seconda volta dopo quello del 2020 con Alessandra Grasso, sempre a Salerno, è una bella soddisfazione. Su 3 stagioni che alleno questa squadra, 2 podi agli italiani (2020 e 2022 ) ed uno sfiorato da Tommaso De Fontes nel (2021) ci fa capire che stiamo lavorando nella direzione giusta, ringrazio i genitori dei ragazzi, e tutto il consiglio del Nic, che ci permettono di crescere e migliorare fino ad arrivare a questi bellissimi e brillanti risultati”.